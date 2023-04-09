全球經濟增長率預測僅3%　經濟學家建議探索新經濟發展點

三年新冠疫情，重創環球經濟，國際貨幣基金組織預測，未來5年全球經濟平均增長率只有3%。 財經事務及庫務局前局長、現任科大工商管理學院兼任教授陳家強出席電台節目時表示，估計近期歐美銀行出現的危機，牽連其他機構的機會不大；惟指美國矽谷銀行倒閉是超出預期，反映銀行風險管理和監管有問題，但相信是個別事件；又指瑞士信貸商業模式有問題，亦令外界信心動搖。

然而，陳家強認為，經歷2008年金融海嘯後，各銀行聯繫減少，有助降低連鎖效應，估計近期事件擴大牽連其他機構的機會不大。對於國際貨幣基金組織(IMF)估計，環球經濟未來5年的平均年增長率3%，為自90年代以來最低的中期增長預測。對此，陳家強就指出，美國加息潮加劇為全球市場帶來不確定性，中美摩擦和俄烏局勢亦對全球供應鏈帶來難以預料的影響；再加上新冠疫情下各地人力資源緊張，他形容是甚少見到的經濟困境，亦是地緣政治產生的後果，並續認為IMF的預警是指明問題，讓國際社會重新關注問題。

對於本港的情況，陳家強稱近月中國與國際外交的訊息正面，顯示外國願意與中國改善關係；而香港作為一國兩制下的國際金融中心，有國家的明確支持，亦奉行普通法，香港只要能維持穩定性和可預測性，以及有足夠法規規管，即使出現如瑞信等外部銀行危機，亦毋須過分憂慮，亦相信仍可吸引很多機會、維持國際金融中心的地位。 惟陳家強續稱，本港疫情後不少行業，如航運、酒店、旅遊等行業勞動人口減少，部分市民傾向探索新的經濟發展點，整體經濟仍需要時間恢復，加上全球面對低增長經濟情況，香港很難獨善其身，預計金融市場不會有很大進賬，上市和金融活動較緩慢，投資市場尚未恢復熱烈。