教評會促中史列必修科　公社科內地考察團長遠由家長付費

取代高中通識科成為必修科的「公民與社會發展科」，規定學生須在3年內最少去內地考察1次，隨着兩地恢復通關，首批高中公民與社會發展科內地考察團上周已出發，教育評議會主席何漢權今日(9日)在電視節目表示，教育局非常重視港生赴內地考察，又指具有象徵意義，但認為長遠計應由家長負擔支出，並建議中史科列為必修科。

何表示，教育局非常重視並要求全港中五學生於今年8月前均已完成考察，認為第一步具有象徵意義，但長遠而言須考慮政府財政負擔，建議由政府資助改為家長付費，只有貧困學生可獲資助。他又指，考察團有助學生認識家國，形容有「叮」一聲的作用，相信家長願意付出，反而若費用全免，未必人人都懂得珍惜。

他又提到，若把中史列為必修科，將有助學生認識家國情懷，不過現時已有4個核心科目，若再增加一科會讓學生吃不消，建議高中中史不設考試，讓學生一周兩堂「輕鬆聽故事」。他又指，全世界均面對學生人口出現結構性下降的問題，不過「殺校」容易牽動情緒，認為可以加快合併津貼學校，並容許非香港居民在香港上學。