市建局夥「龍城」泰裔機構　今復辦九龍城潑水節

市建局早前宣布了九龍城重建計劃，惟重建程序需時，加上有意保存龍城區潮泰及街道飲食文化，當局早前稱經已成「泰人服務隊」，助了解區內泰裔人士的住屋及經營商店的情況及未來去留意向。市建局行政總監韋志成在其網誌就指出，藉本港疫情消退，今年初主動聯絡泰裔組織，經多方努力及協作，今日舉行已停辦3年的潑水節，讓區內、外的泰人相聚一起、穿上泰國傳統服飾載歌載舞及巡遊，迎接新一年的來臨。

韋續指，今日在賈炳達道公園舉辦的「龍城 HAPPY 潑水嘉年華」，大會設有20多個攤位，節目包括泰國傳統工藝示範、泰式歌舞表演、潑水節小姐選舉和泰拳邀請賽等；而區內街道和商店外將設置小佛壇，讓市民及遊客向佛像供奉及進行浴佛儀式，更會在打鼓嶺道、城南道和龍崗道上演「水戰」，寓意是洗走身上的穢氣與邪惡。韋期望藉著這些文化體驗活動，吸引區內、外的市民和遊客，一同參與；而當局為舊區基層家庭兒童提供免費樂器、音樂培訓的「市建童樂‧社區樂團」，亦應主辦團體邀請擔任表演嘉賓，並將以英文和泰文唱出「It’s A Small World」，以歌聲連結泰、港兩地，為今次潑水節活動增添意義。

此外，為了解區內商戶檔販對未來重構龍城區的潮泰文化，韋志成指去年底已開展第一階段工作，除訪問了約300位九龍城區居民對區內食肆及買餸消費的意見；亦正研究為商戶提供過渡期經營安排和永久回遷及保留「小街小舖」的方案諮詢；韋指，欣悉表示大部分商戶支持當局的過渡期安排，將盡力協助商戶日後繼續在原區經營。市建局團隊將整合顧問所收集到的意見，並將落實相關的具體細節。