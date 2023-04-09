新界南打擊交通違例　17男被捕扣查7車

新界南區執法人員上周六(8日)至今日(9日)凌晨，在區內進行打擊藥後駕駛、酒後駕駛及超速駕駛行動，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊復活節假期期間的相關罪行。人員共拘捕17名男子，當中包括一名53歲男子為通緝人士，他們年齡介乎26歲至53歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「藏毒」、「危險駕駛」、「拒捕」、「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「意外後沒有停車」、「未能出示身份證明文件」及「超速駕駛」。

行動中，人員於今日凌晨在荃灣路設置路障時，被捕人當中一名27歲男子，駕駛一輛私家車時被截查，期間突然加速往青衣方向逃走。人員隨即展開兜截，於青衣担杆山路發現私家車及司機。經初步調查，該名27歲司機涉嫌「藏毒」、「危險駕駛」、「拒捕」、「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「意外後沒有停車」及「未能出示身份證明文件」被捕。

整個行動期間，人員合共向1,227名司機進行酒精呼氣測試，另外偵測到157部車輛超速行駛並作出票控，以及就其他交通違例事項發出20張定額罰款通知書。此外，7部車輛懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，該些車輛已被送往汽車扣留中心，作進一步檢驗。