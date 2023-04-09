急症室長假期續爆棚　東區醫院候診等逾7小時

復活節長假期踏進第3日，於眾多私家診所休息下，公立醫院急症室繼續多人等看病。醫管局網站顯示今日(9日)下午4時半，3間醫院急症室病人最長等候時間至少5小時，包括基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院，當中，東區醫院更要等候超過7小時，為全港最長候診時間。

而於廣華醫院、北區醫院、北大嶼山醫院、天水圍醫院及屯門醫院，病人亦需要等候3小時以上。若市民希望早點等到診治，港島區可前往瑪麗醫院；九龍區可到伊利沙伯醫院；而新界區則可考慮到仁濟醫院，該些醫院急症室的等候時間僅顯示超過1小時。

醫院管理局表示，急症室正處理大量等候已久的病人，建議病況輕微的病人可考慮使用私營醫療服務。除了急症室，醫管局於復活節假期的日間開放16間診所，提供普通科門診，例如灣仔貝夫人普通科門診診所；油麻地賽馬會普通科門診診所；屯門診所等，詳情可參閱醫管局公告，而求診人士可透過電話或流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

香港醫學會則收集全港私家診所應診名單，資料顯示全港共有61間私人診所登記應診，當中港島佔9間、九龍有18間，而新界則佔34間。其中屯門區有9間診所應診：元朗、油尖旺則分別有7間應診。另外，有13間私家醫院門診部亦會提供服務。而醫學會亦設免費電話熱線，以廣東話、普通話及英語三種語言，提供假期中應診的醫生聯絡資料。