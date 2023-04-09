消息指電動單車等擬准限速行駛　大埔將軍澳試行　風火輪續禁止

近年個人代步工具趨向電動化，出現電動單車、電動滑板車等，雖然不時發生意外，但今日(9日)有消息表示，港府計劃容許電動滑板車、電動單車等限速25公里在單車徑上行駛，並預料可先行在大埔、將軍澳的單車徑試行；至於俗稱「風火輪」的電動獨輪平衡車由於未能符合安全規定，仍然禁止使用。

根據消息所指，政府早前曾委託生產力局研究初步規管框架，限制電動單車及電動滑板車在一定安全要求下行駛，包括車重須為20公斤或以下、闊不可超過65厘米，且時速最高為25公里。另外，有關電動代步工具亦須配有車頭白燈、車尾紅燈、紅色尾反光帶、有效的煞車及制動系統，以及響鬧警告裝置等，同時亦要有相關認證及符合電池標準。除以上兩種代步工具外，其餘包括「風火輪」及電動滑板等，因未能符合安全要求而繼續禁止使用。

運輸署前年先後在大埔白石角海濱長廊旁，以及將軍澳海濱公園單車徑展開實地試驗，其後在去年第2季再展開為期半年的先導實驗計劃，範圍由港鐵大學站至科研路之間的單車徑，全長約3公里。