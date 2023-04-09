車Cam直擊：西沙路彎道赫見單車友　網民斥無反光其實犯法

公路上踩單車要注意路面情況，尤其入夜後更要留神！網上今日(9日)流傳一段車Cam片，只見錄片車輛在晚上於馬鞍山西沙路西行，駛入一個連接隧道的彎位時，路邊一角竟然出現一道人影，定睛一看才發現一名單車友停在該處休憩，不過由於入夜後燈光不足，加上該單車沒有亮起尾紅燈或裝備反光裝置，故駕駛者難以發現。有網民直言「條友其實犯法」。

片段顯示，事發時間為今晚約7時52分，錄片車輛沿西沙路西行行車線行駛，並在轉入一個隧道前的彎位，突然出現一道身影，隱約可見一名上身穿白衫的人士，將單車停在白線內，疑似正在休整，單車車頭白燈則照向護欄上，或因白光反射，錄片車司機才發現原來有人在此。有網民表示「佢(單車友)又無反光嘢，真係好難睇到佢」，亦有人指出「呢個位根本唔應該有單車喺度」，另有人直言「單車要有尾反光架，條友其實犯法」。

根據運輸署，在馬路上踩單車須遵守交通規例，如違反有可能會被罰扣減駕駛執照的分數。騎單車時須小心其他車輛，尤其駛近路口時，同時須留意其他駕駛人士可能轉左或橫越行車路線。如在夜間或能見度低時騎單車，必須亮起單車燈，包括車頭亮白燈，車尾亮紅燈，並確保行程期間車燈保持亮着，以助其他道路使用者看見，同時需適當調校單車燈致使向下傾斜，以免其他道路使用者目眩。