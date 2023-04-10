男子西環墮樓伏屍電車路　電車服務一度受阻

西環發生墮樓事件，昨晚(9日)11時許，一名年約40歲男子被人發現倒臥吉席街2號海怡花園2座對開，往堅尼地城方向電車路，懷疑從高處墮下。救援人員到場證實事主頭爆肢折當場死亡，執法部門人員用帳篷將遺體遮蓋。據悉，人員於上址天台檢獲相信屬於事主的拖鞋，相信他從天台墮下，正跟進其身份及墮樓原因。

由於事主伏屍位置阻擋電車開行，現場東西行電車路軌須暫時封閉，一輛駛往堅尼地城的電車亦困於其中，「進退兩難」；運輸署宣布，受事件影響，介乎石塘咀總站及堅尼地城總站之間的來回方向電車服務暫停；及至今日(10日)凌晨1時24分，電車服務恢復正常。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626