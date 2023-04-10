下周日消費券與公交補貼撞期發放　嘟八達通最少分兩轉領取

市民在清明節及復活節長假期盡情消費導致荷包「閉翳」，下周日(16日)發放的新一期電子消費劵正好為荷包增值。惟當日亦是港府發放公共交通費用補貼的日子，兩項資助首次撞期。對於用八達通卡領取消費劵的市民而言，礙於八達通卡儲值上限僅3,000港元，同日全數領取消費券與公交補貼，可謂魚與熊掌難以兼得，需要先花掉部分八達通的錢，再拍卡領取「尾數」。

政府於今年《財政預算案》宣布向香港永久性居民及新來港人士發放總額5,000港元的消費券，並分兩期派發。首期於本月16日向合資格市民發放3,000港元，餘額會在今年7月16日開始向合資格市民發放。同時，公交補貼加碼安排再延長多6個月至今年10月底，市民每月公交費用達200港元門檻後，超出200港元的費用可獲當局補貼三分之一，每月補貼上限為500港元。每月的補貼會於翌月16日起發放，市民需拍八達通卡於3個月內領取，逾期作廢。

以同一張八達通卡領取消費劵及公交補貼的市民，理論上於本月16日可領取最多3,500港元。然而，八達通卡儲值額上限為3,000港元，假設該市民的八達通卡餘額為零，當日拍卡領取首期消費劵3,000港元後，無法同日領取交通補貼。假設該市民可領取今年3月份500港元公交補貼，他需先花掉部分消費券，騰出足夠的可供儲值餘額來吸納公交補貼。假如該市民於今年1至3月每月都有500港元公交補貼而又未領取，他本月領取消費券後花費少於500港元，即他未能全數領取今年1月份的500港元公交補貼，變相「蝕畀政府」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，市民用八達通手機應用程式，可以選擇領取公交補貼和消費券的次序，市民應先領取公交補貼，因其限期只有3個月，而消費劵的使用期限較長，即使同一張八達通已領取500港元交通補貼，消費劵亦可先儲值2500港元。當市民消費後騰出足夠餘額，只要再拍卡或透過八達通手機應用程式就可領取餘下的消費劵金額，毋須等到下一期。他建議，市民若擔心混亂或遺忘領取交通補貼，長遠可分開兩張八達通卡領取不同補貼，例如乘車專用的八達通領取交通補貼，另一張八達通就領取消費劵。根據八達通公司網站資料，若消費券與公交補貼同日發放，市民於港鐵站或便利店等領取點拍卡後，公交補貼會優先存入八達通卡。

政府發言人回覆指，按八達通的系統設計，若交通津貼和消費券在同一日發放，市民在拍卡時會先領取公交補貼。因應八達通卡的儲值限額，市民如在消費券發放當天拍卡時未能全數領取獲發的券額， 餘額可隨着市民消費後八達通卡內的儲值額下降再拍卡領取，領取期限為今年9月30日。