東方日報A1：活化街市執漏遲開　檔販街坊受害

政府在2018至19年《財政預算案》中宣布預留20億元，推行為期10年的街市現代化計劃，以改善食物環境衞生署轄下5個公眾街市的設施，當中香港仔街市為首個現代化項目，但食環署又再失職，不但竣工日期一拖再拖，而且內部設計「甩漏」多多，甚至有部分設施或需拆除重置，浪費公帑。有議員認為建築署作為「主責部門」負責裝修和翻新工作，沒有接受市民意見去設計街市，使配套「唔見使、唔啱使」，更令工期出現延誤，使檔販及街坊受害。

耗資2.5億元的香港仔街市翻新工程，在2021年11月展開，工程原定在14個月內完成，即街市在2023年1月左右可以重新營運，但由於工程延誤，政府曾一度表示，預計需要在3月才可重新啟用。但至今工程仍未完成，政府近日又再「改口」，指期望能在本月內正式啟用街市。

工期一拖再拖外，街市內部設計亦多甩漏。議員郭偉强指出，不論熟食中心抑或乾濕貨檔都出現問題。在熟食中心方面，由於熟食檔的出餐區沒有設置出入口位置，使檔販需要繞道而行出餐或收餐，而且熟食檔廚房煙罩過少，使商戶難以安裝煮食爐，再加上座位數目不足，不便商戶營業。另外，公眾洗手設施鄰近食客出入口，增加滑倒風險；乾濕貨檔方面，​​抽氣管道過分佔用走廊通道，影響使用者和公眾安全等問題。

郭指工程延期及設計失當，影響商戶和市民，對此感到失望，要求部門加快工程進度，並完善配套問題。他亦指香港仔街市雖然屬於食環署轄下項目，但翻新計劃已外判至建築署，作為主責部門的建築署沒有接受市民意見去設計街市，而且工作「紙上談兵」，只根據現有條例作出安排，忽略實用性問題使配套「唔見使、唔啱使」。

他舉例，當局在乾濕貨檔中為不同的魚檔建設一式一樣的魚缸，但相關魚缸對大部分魚販而言並不實用，使很多人需要拆除重新安裝，認為做法浪費公帑，呼籲政府在進行其他街市現代化工程時要慎重考慮設計安排。他表明正就事件與食環署商討，並提出不少建議，包括加大煙罩等。他又透露，有商戶向他反映，即使未開始營業已需要繳交冷氣費和租金，但相關部門仍未交代費用安排，促請部門盡快公布細節。

南區東分區委員會委員陳榮恩則認為延誤開幕影響社區人士。她解釋指，在翻新前的香港仔街市有約300個舖位，售賣不同類型的貨品，如豬、牛、羊等，更有提供改衣服務。

但因改建工程，商戶需分散到石排灣街市或香港仔中心一帶街舖營業。陳指有關情況不但為居民帶來不便，更構成衞生問題，因為原本在街市內經營的肉檔轉到街舖經營，加劇店舖阻街和鼠患問題。

食環署回覆本報查詢，指工程的進度受新冠疫情影響而延誤，而翻新工程已大致完成，正全力繼續完成餘下工程，期望能在本月內正式啟用。至於攤檔租金會按街市的實際重開日期調整。不過，該署無回應冷氣費的安排。

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