港鐵八鄉車廠鋪2100太陽能板　全港規模最大　年產90萬度電

為推動綠色能源，港鐵今年落實5個太陽能發電項目。當中，首個項目位於八鄉車廠，早前已完成安裝超過2,100塊柔性太陽能板，以單一建築物計，其設施規模是全港最大。港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強分享，該項目每年可產生約90萬度電，連同已落成或即將落成的項目，料產電量高達每年100萬度，相當於2,300個家庭一個月耗電量。

陳慶強表示，港鐵近年先後在紅磡港鐵學院大樓、九龍灣總部大樓加裝太陽能板，而屯馬綫顯徑站更是「綠色車站」的示範，站內加裝各類太陽能發電裝置，如太陽能玻璃幕牆、薄膜太陽能板及單晶太陽能板等。至於八鄉車廠廠房頂部鋪設的柔性太陽能板，產電效能雖不及單晶太陽能板，但項目須兼顧建築載重、設備尺寸、日照時間、維修營運等因素，且考慮太陽能板長達25年的生命周期，認為更為合適。

除了八鄉車廠，陳指港鐵年內另有4個太陽能發電項目陸續落成及開展，包括位於柴灣車廠、兆康站、欣澳站及觀塘站。港鐵長遠計劃在更多車廠及車站加裝太能陽板，例如大圍車廠、屯門車廠，相關項目正處於設計階段，料最快明年落成。至於選址車站上，則需考慮車站日照時間長短及角度，以及周邊有否維修工作等。

陳慶強又分享，在日常營運方面，港鐵亦透過多項工作，提供能源效益，節能減排，例如更換車站及車廠超過150部空調冷卻裝置、更換車站約17萬顆LED燈等，總投放金額超過13萬元，預期完成後，每年可減少約3萬噸碳排放，盼向2050年前實現碳中和的目標邁進。