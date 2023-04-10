復活節無助餐飲業復甦　黃家和：生意較放寬防疫措施後跌兩成

復活節假期迎來尾聲，本港雖然旅客大增，但無助餐飲業生意復甦。餐飲聯業協會會長黃家和今早(10日)在電台節目表示，由於過去幾日假期有大批港人外遊，對本地的餐飲業造成衝擊，市面淡靜，估計整體生意額較放寬防疫措施後下跌15%至20%；他又指，盼下周日(16日)派發消費券，以及五一假期旅遊旺季可帶動本港消費。

黃家和表示，港鐵過去兩日推出車票半價優惠，雖然可刺激留港的市民外出，但消費力仍然較弱，大部分市民均選擇在日間外出，食肆晚市堂食的消費意欲則較差。黃又指，近期市民用餐習慣改變，不少餐廳因生意不多都要縮短營業時間，人手短缺情況更不足以營運兩更。加上近月本港經濟狀況仍未完全復甦，市民不想出外消費太多，導致食肆生意額大跌。

本港餐飲業在以往旺季，生意額可達到每日4億港元以上，但黃家和指今次復活節假期，整體生意額只得每日2.3至2.5億港元之間。他提到，今年農曆新年過後，3月底至4月也是餐飲業淡季，期望消費券於下周日派發後，可刺激本港市民外出消費，同時在五一假期及6月後內地旅客量進一步恢復，改善生意並帶動消費。不過，他認為雖然港府已放寬防疫措施，但同樣的情況亦發生於其他國家地區，認為會遇到不少競爭對手，內地客不一定選擇到香港旅遊，黃金周效應已減退。