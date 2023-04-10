入境處周三起優化身份證申請安排　預約日子延長至96個工作天

繼早前在公眾假期加開服務時段，為市民辦理各類身份證申請手續後，入境事務處續推優化措施便利港人預約辦證。入境處今日(10日)宣布，將於周三(12日)起推出兩項優化預約身份證申請的安排，包括年滿11或18歲並已持有香港身份證而需換領身份證的人士，可預約於人事登記處的延長服務時段辦理換證手續；以及將可預約日子由24個工作日，延長至96個工作日。

入境處表示，鑑於通關以來市民對換領身份證的需求非常殷切，當局決定由周三起，年滿11或18歲並已持有香港身份證而需換領兒童或成人身份證的人士，除了可按現時的安排預約於6間人事登記處的一般人事登記服務時段辦理換證外，亦可預約於以下4間指定人事登記處的延長服務時段，以辦理換領身份證手續。

4間指定人事登記處包括，港島辦事處、九龍辦事處、觀塘辦事處及屯門辦事處。有關辦事處自今年3月6日起已延長服務時間至晚上10時，以在延長服務時段，即星期一至五下午4時半至晚上10時，以及星期六中午12時半至晚上10時，會繼續有序地處理在「全港市民換領身份證計劃」結束後仍未換領新智能身份證的申請。不過，年滿11或18歲的市民如從未登記身份證，仍須預約一般人事登記服務時段以辦理首次登記身份證的手續。

此外，入境處亦將人事登記服務預約系統的可預約日子，由現時的24個工作日延長至96個工作日，以便利市民辦理預約手續。為確保市民可順暢有序地辦理換證手續，市民應根據已預約的時間到達人事登記處辦理申請身份證手續，人事登記處不會處理未有預約的申請。至於因身份證遺失、毀滅、損壞或污損而需要在人事登記處緊急補領身份證的人士，可以毋須預約，人事登記處職員會因應個別情況提供協助。