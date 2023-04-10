港府赴洋搶人才短期難紓壓　中大醫學院長稱醫科生可分擔工作

每逢長假期，本港急症室必定出現長長人龍，反映醫護人手不足，醫管局亦依循政府策略，聯同兩間大學醫學院等代表到英國展「搶人才」。然而，中大醫學院院長陳家亮接受專訪時認為，「搶人才」成效短期內未必體現，建議當局可以重新審視醫科生可參與的工作範疇，增加實戰經驗，例如即將畢業的醫科生，可擔任初步診斷及急救等工作，紓緩前線醫護人手壓力。

陳家亮表示，就讀畢業班的醫科生有能力將病人按嚴重緊急程度進行分流，亦做到初步診斷、急救及簡單化驗，如可增加他們的實戰經驗，不但有助減輕醫療體系壓力，亦可令這班醫科生有歸屬感，形容是「相得益彰」。至於政府正研究強制醫護要在公立醫院服務一定年期，陳就擔心或會容易引起反效果，他認為政府要留人之餘，亦要思考如何令醫護願意留下來。他指要管理好一個大機構並殊不簡單，要講求程序及質素，強調病人健康是首要考慮，但有些管理思維需要改變。

在龐大架構下，領導層絕對支持多些「人性化」，少些講程序。陳續指，前線醫護人員希望做好事情、提高效率，但程序上可能遇到阻礙，或令他們感到最好不要有太多創意或意見；又或者過程中，需要經過很多審批程序，未上達至最高決策層，中間已被阻截。他相信醫護離職原因各異，亦不能否認龐大醫療體系或會缺乏靈活性，部分人可能覺得難以改變環境，故此轉投私營市場發展。