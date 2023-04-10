吸取土耳其救災經驗　消防模擬更真實災場訓練搜救犬

在山嶺搜救及坍塌現場，總會見到消防處搜救犬的身影。消防處現有6隻搜救犬，2隻屬自家繁殖，其餘4隻是由外地引入、已完成訓練的犬隻，其中一隻搜救犬Umi，今年雖年僅2歲，但牠已多次在搜救任務建功，包括於去年7月與另一隻自家繁殖的搜救犬Uma，於清水灣刀片脊協助搜索失蹤行山人士；同年8月粉嶺軍地北村倉庫三級火，牠們在瓦礫堆中協助搜救；今年2月更與搜救犬隊友Twix隨香港救援隊赴土耳其地震災區，先後救出4名幸存者。吸取土耳其救災經驗，消防處調整拯救策略，模擬更真實的坍塌災場環境，提升訓練水平。

Umi今年兩歲，是消防處和海關2021年合作成功繁殖的首批工作犬之一。Umi為史賓格犬，體形細小，牠的領犬員陳柱匡認為，不論品種及性格，Umi也是搜救犬的不二之選，表示：「史賓格犬嗅覺尤其靈敏，加上動作敏捷，可快速大範圍搜索，並準確判斷人類氣味，大大縮短確認位置所需時間。」除了先天優勢，牠們亦會接受日常訓練重點之一，在消防及救護學院坍塌搜救訓練場練習，適應在不同情況和聲音干擾下尋人。

吸取土耳其救災經驗，消防處調整策略，模擬更真實的坍塌災場環境作訓練。陳柱匡解釋：「災場有食物、衣物的味道，也可能有重型機械、噪音、火光等。我們在訓練場加入這些元素，讓搜救犬多做干擾訓練，正式搜救時便能更專注。」山嶺搜救也屬搜救犬訓練的重要一環，事實上，近年本港攀山拯救事故顯著增加，2018年只有242宗，去年則有1,014宗。

搜救犬過往以大規模搜索形式偵測人類氣味，但由於沒有指定目標，搜救時體力消耗較多。有見及此，消防處去年年初採用新的追蹤訓練，讓搜救犬在山嶺搜救訓練中，專注尋找一種氣味。陳說：「我們的腳印、曾經觸摸的植物，都可能留下我們的氣味。訓練時我們逐漸增加距離，讓搜救犬追蹤目標氣味。」「在實際搜救行動中，我們會到失蹤者家中收集留有其氣味的物品，例如枕頭套、鞋子和衣物，讓搜救犬記住氣味再追蹤，以減少其體力消耗。」消防處表示，自家繁殖的犬隻更能滿足訓練需求，期望將來再繁殖新一代搜救犬，守護港人。