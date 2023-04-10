復活節長假最後一天　早上10.1萬人出入境　暫未見回港潮

今日(10日)為復活節長假期的最後一天，政府新聞處指，截至早上10時許，共有逾10.1萬人次出入境，當中入境的有逾4.2萬人次，出境的有逾5.9萬人次。以各管制站計，以機場最為繁忙，有逾2.1萬人次出入境；緊隨其後的為港珠澳大橋及羅湖，分別有逾1.8萬及1.5萬人次出入境。

雖然今日為長假期最後一天，理應會有不少市民趕回港，但早上還未見回港潮，入境本港的只有約4.2萬人次，比出境的少逾1.7萬人。單以入境而言，最多人經的是管制站首3位為機場、港珠澳大橋及落馬洲。根據入境處應用程式顯示，中午時各管制站入境狀況正常，輪候少於15分鐘。

入境事務處早前表示，本月1日至10日清明節和復活節假期期間，預計約903萬人次經各個海、陸、空管制站進出香港。根據入境處數字，由本月1日至9日，暫錄得逾591萬人次出入境，期間出境外遊的港人多達255萬人次，比入境旅客(包括內地旅客及其他旅客)的68.9萬人次，足足多出186萬人次。