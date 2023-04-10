政Whats噏：尋找張愛玲的足迹 聶德權有乜得着？

喺疫後嘅長假期，好多港人都出遊，有人揀去外地，亦有人選擇回鄉探親，而公務員事務局前局長聶德權(Patrick)竟然去「尋人」。邊個失蹤咗？

冇人失蹤，Patrick係去尋找名人校友嘅故居g啫！Patrick日前喺社交平台貼文，話通關之後再次到上海，而佢上載咗幾張相，其中一張係企喺一棟民房前面。點解特登要喺呢座民居前影相？其實係大有來頭，事關嗰度係同為港大校友、名作家張愛玲嘅故居。

唔少港人係張愛玲迷，而張愛玲喺香港生活期間就開始踏上文學創作之路，尤其係喺讀港大嗰段日子，對佢點樣睇香港帶來深遠影響，擴闊咗佢嘅文藝眼光。

Patrick呢個Post出咗街之後，有網友就問有冇去張愛玲故居咖啡館飲杯咖啡？Patrick就話咖啡館只係睇、冇得飲，於是去咗旁邊嘅老店買「青團」，即係艾草蛋黃肉松，仲話好好味添！睇佢上載嗰張相，艾草蛋黃肉松盛惠8元人民幣咋！

去咗張愛玲嘅舊居之外，Patrick話喺上海亦見過舊同學及舊同事，亦認識咗新朋友，當然唔少得去外灘行下喇，同時逛過朱家角古鎮。有乜深刻嘅感受？就係呢句「上海確實很有魅力！」