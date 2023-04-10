流感高峰期個案急增　山頂醫院逾千人求診　院方須調配人手資源

澳門近期爆發季節性流感。仁伯爵綜合醫院(山頂醫院)今日(10日)表示，自4月起急症求診人數有升勢，最高峰時醫院錄得逾千人求診，較平日增加近6成，患者多出現流感病徵，當中以兒童個案為主。不過，新冠疫情時已維持約600人求診，加上過去幾年較少流感發病，市民免疫力低，今年流感爆發嚴重屬預期之內，尤其口罩令取消後，求診數目更明顯上升，院方已調配人手及資源。

而學校方面，院方會留意假期後復課，學校會否出現另一波流感高峰，料流感高峰會如同以往經驗，持續約一個月時間。至於長者求診方面，數字無顯著增加，惟長者中流感後易出現細菌感染、肺炎等併發症，所以入院人數有上升。另外，因應院舍易出現群體感染，院方已派外展隊監察。院方籲市民盡快打流感疫苗，在公眾地方戴口罩，以免病毒傳播。

至於流感重症患者方面，目前有3名介乎60至70多歲的長者因流感住院，當中一名本身有長期病患的病人，在深切治療部留醫，須使用呼吸機，另兩人則在肺科病房，目前情況穩定。而鏡湖醫院的一名6歲女童甲流併發腦炎，據悉她情況好轉，已由深切治療部轉到普通病房。

此外，院方表示，自去年12月新冠疫情流行後，當地新冠感染處於低水平，在醫院的恒常監測下，急症室求診病人若出現發燒、呼吸道症狀，須進行病毒檢測，平均每百名求診者僅有1人確診，也無人為重症需要住院。院方指出，會繼續監測流感、諾如及新冠等病毒，需時採取相應策略。