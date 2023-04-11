甲亢可致器官衰竭　亞裔年輕女士高危

俗稱「甲亢」的甲狀腺功能亢進症，是一種因免疫系統失調而引發的病症。患者會產生抗體令甲狀腺脹大並分泌大量甲狀腺素，過多甲狀腺素會加速身體的新陳代謝，引起不適，嚴重可導致器官衰竭，甚至死亡。專科醫生指，甲亢常見於亞裔年輕女士，目前治療方法主要分為3類，包括手術切取甲狀腺、服用藥物及放射碘治療。

內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣表示，亞洲年輕女士是甲亢的高危一群，尤其是有家族病史，相反年老病發機率較少。她稱，甲狀線的主要功能是透過分秘T3、T4荷爾蒙來控制新陳代謝快慢，甲亢患者的甲狀腺則會異常地分泌過多甲狀腺素，造成新陳代謝過快，引致甲狀線發炎令身體不適，常見症狀包括心跳加快、體溫上升、手震、體重下降等。

甲亢也有可能導致嚴重的併發症，繼而誘發「甲狀腺風暴」。袁美欣說，當甲狀腺風暴發生時，身體會對甲狀腺分泌的大量甲狀腺素產生劇烈反應，心跳不僅會異常加快，甚至有可能導致心臟衰竭；同時患者血液流動會減慢，當血液停滯在肝臟時，肝酵素便會上升，可令患者體溫升高至發燒水平，當病症嚴重時更可以導致死亡。目前常用的甲亢治療方法可分為3類，包括抗甲狀腺藥物、放射性碘和手術治療。袁指，醫生一般會建議患者先吃藥穩定病情，療程約為一年半到兩年，效果因人而異，康復或復發的機會均約一半。若患者對藥物有過敏反應，甚或使用大量藥物過後，病情仍未見改善，醫生方考慮為其做甲狀腺組織切割手術或接受放射碘治療，但會伴隨著不同類型的手術風險。

袁美欣說，由於甲狀腺是身體吸收碘的主要部位，因此所謂的放射碘治療，原理是患者服用經過特製、並帶有放射性的碘，透過身體自然吸收，在衰變過程中釋放輻射，直接破壞甲狀腺細胞，但患者在治療後需要長期服用補充劑，以替代甲狀腺功能，維持體內甲狀腺素的正常水平。她不建議病人於接受放射性碘治療期間，以及在治療後短時間內計劃懷孕，建議男、女士一般先需要分別避孕半年及一年，待體內的放射性碘完全排出及甲狀腺素穩定後才適合懷孕。