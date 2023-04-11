準畢業生參與斜槓工作體驗　尋覓另類職途路向

擁有一份穩定職業，「定時定候」出糧，當然對生活是有最大的保障。惟現今世代的青年人有新思維，興起不欲「打死一份工」的想法，反之望能擅用主流社交媒體宣傳個人專長，以尋找不同「掘金」機遇，造就不少斜槓青年(Slash)成功創業例子。有機構首次凝聚本港數十位斜槓族(Slasher)，除了建構宣傳平台讓更多機構認識之餘，更為準畢業生提供斜槓見習生計劃，親身了解打工以外的發展方向。

主修理科的大學四年級女生Kacey，準備今年畢業後投身社會工作，惟她去年開始思考工作發展方向，對正職及多份兼職的工作模式有點掙扎時，剛好知悉有機構推出斜槓體驗計劃，經過參加不同工作坊了解斜槓族的性質及不需要專長後，進一步成為見習生。而她選擇的斜槓體驗亦與她的本科截然不同，是由化妝師Blue作為導師，授教基本化妝技巧後便一齊「出Job」迎來實戰。Kacey坦言自己性格內儉，較害怕接觸陌生人，在陌生環境中亦變得生硬。惟她憶述初期的一次見習機會，是與導師一同為準備表演的舞台演員化妝，導師細心地為演員介紹她，又鼓勵她與演員們傾談，為她帶來工作「暖場」效果，更成功令她壯膽而開始化妝工作。在及後一次分享會中，導師直言開心見到Kacey的變化，在得悉她首次為朋友的寫真拍攝進行化妝時，更倍感驚訝及欣慰，認為是對見習生送上無限的鼓勵。然而對於今年將要畢業，經歷了半年的見習生活後，Kacey表示仍會尋找正職工作，以方便邊工作邊儲錢進修化妝技巧，期望有機會「接Job」作為副業發展。

另外，常言「生命影響生命」，本港經3年疫情洗禮重創經濟，對斜槓族事業發展帶來不穩因素，不過令見習生見證導師的事業高低起落，體會到逆境求存的方式。就讀化學工程的John明言曾經歷一段迷茫期，做任何事都提不起勁；哪怕是參與見習生計劃的面試時，連機構負責人及導師都形容他「好似有一層濃霧喺頭頂」，正處於「灰爆」的狀態。及後John經見習配對，到手工蠟燭導師Howard的工作室體驗，首次工作已是到會展進行零售及工作坊助手，John不諱言自己較害羞只能在旁觀察。導師形容在短短6個月的見習期，多次見證John的突破性轉變，「由一個灰到爆嘅哥仔，變成現時嘅陽光男孩！」例如教授親子手作班時，小朋友少不免走來走去，John卻能細心協助指導步驟，未有嫌棄小朋友不停問「點解」，其耐性取得家長的信心及讚賞，笑容亦隨之掛在他的臉上。惟由於疫情關係，工作室要轉型搬回家中經營，導師亦要轉正職打工，手作變為業餘；然而John指情況讓他體會到哪怕是逆境，亦要有正面的想法，因此準備在必修實習期嘗試應徵到報館體驗，望能大開眼界。