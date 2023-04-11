殘疾人士做運動大有裨益　有助復康兼變積極樂觀

運動不僅對身體有裨益，亦能助傷殘人士積極面對人生。香港傷殘人士體育協會昨日(10日)假車公廟體育館，舉辦該會首個供殘疾人士及其親友參與的殘疾運動體驗日，可試玩羽毛球、硬地滾球等7項運動。有殘疾人士於接觸運動後減少打機，變得樂觀，亦改善了與家人的關係，更找出人生目標。

9歲的翁卓曦患上侏儒症，身高只及家人的一半，體形亦較腫脹，每當說話時也在胖胖的臉上展現燦爛笑容。他分享，於一年前開始接受羽毛球訓練，每周兩天，每天練兩小時。他笑言，從羽毛球訓練班中認識到好友，令他愛上羽毛球運動，與友人一同打波。獲獎的翁又說，每當成功擊球會充滿滿足感，未來以當職業羽毛球運動員，繼續為香港爭取殊榮作目標。翁母說，兒子醉心羽毛球帶來連串驚喜，變得樂觀積極外，專注力亦提升不少。令她更開心的是親子關係更親密，帶兒子練波令兩人相處時間增加，而兒子又會主動分享練習感受，能互相溝通交流。

至於因罕見基因突變而需靠輪椅代步的Freeman，今次是首次參加社區殘疾運動同樂活動。他表示，活動令他有機會嘗試新運動，當中最有興趣的是硬地滾球，因「可以瞄準啲波」。Freeman母親也表示，只要兒子有興趣，日後會支持Freeman繼續參與硬地滾球。

殘疾人羽毛球創隊成員兼教練曾昭邦強調，運動除能幫助殘疾人復康外，更能讓運動員變得更樂觀積極。不過，他指隨着醫療進步，不少致殘惡疾也明顯減少甚至絕迹，令覓得具潛質的新血有困難，他期望能通過入校示範和讓學生體驗運動樂趣，吸引更多新人參加體育活動。