東華三院壬寅年及癸卯年董事局交代就職禮　韋浩文榮膺新屆主席

東華三院自1870年創辦以來，一直堅守「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」使命。本着善與人同的精神，持續在醫療衞生、教育、社會、公共及歷史文化保育等服務方面開創新里程。在剛舉行的壬寅年及癸卯年董事局交代就職典禮上，民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士頒發獎狀予壬寅年董事局及顧問，並為新一屆的癸卯年董事局就職監誓。隨着壬寅年董事局主席馬清揚把極具意義的契據及印信交到癸卯年董事局主席韋浩文手上，標誌着新任董事局正式被授以掌管東華善業的重任，將該院源遠流長的慈善福利事業發揚光大。

對接任東華三院新一屆主席，韋浩文對此感到非常榮幸，任重道遠。他既感謝東華三院各位前輩及各董事局成員對他的信任及支持，亦感謝家人的支持。未來一年，韋主席會以「承浩然之志 傳東華之道」為管治目標，秉承前人的浩然之志，傳揚東華三院善與人同之道，帶領東華三院用心服務市民，優化及拓展服務，與時並進，讓更多人士受惠，延續逾150年的善業。就職典禮上癸卯年董事局成員所穿戴的領帶、領巾及襟花，以至送贈予各位來賓的手提袋，都是結集東華歷屆董事局製作的各類紡織品，加以升級改造而成，正好體現東華善業在歷屆前賢建立的基業上，追求可持續發展及不斷提升。

面對市民對各類醫療服務需求持續增加，董事局全力支持各項醫務發展工程。其中廣華醫院重建計劃，第1期新大樓建築工程已竣工，現有臨床服務今年首兩季逐步遷入。東華醫院屬下的中醫設施正進行擴建改善工程，預計2024年全部完成。並將透過中醫藥癌症治療、中西醫結合治療、腎科病人助醫計劃及樂儀癌病治療資助基金等多項病人助醫計劃，為有經濟困難病人提供醫院管理局安全網涵蓋範圍以外的各類治療，秉持「贈醫施藥」宗旨。

優質多元教育對正在處於人生啟蒙階段的青年人至為關鍵，亦是東華三院一直以來的辦學目標。為讓學生裝備如何有效地運用數據及人工智能範疇的相關知識和技術，迎接未來科創社會的挑戰，該院持續推動中小學STEM或STEAM教育，並推廣AI Farming垂直耕種技術、無人機及航拍技術相關的培訓課程；復辦聯校武術隊訓練及小學聯校「有品足球大使」計劃等，以培養學生堅毅奮勇的品格和與人團體合作的精神。

同時東華三院會繼續與不同機構合作有系統地舉辦多項活動，推廣國民教育、國安教育及中國文化。並透過恢復與內地姊妹學習的配對協議舉行實體交流活動，包括華東高等教育參訪團及北京學生交流團等，讓同學能親身了解國情和國家最新發展，增進對中華文化的認識和欣賞，提升國民身份認同。

韋主席指：「青年是社會可持續發展的力量，是促進社會發展、構建更好未來的推動力及創新者。為配合香港政府制訂青年政策和發展藍圖，東華三院會透過優化教育、協助構建可持續發展及和諧共融社區、加強國民教育等各項目及設施，拓闊青年的視野，提升他們在各領域的創新精神及可持續發展的知識，讓年輕人可在粵港澳大灣區的優勢下，實現夢想，建設可持續發展的社區。」

在推動青年發展的工作上，東華三院今年開展多個新項目。其中全新落成的東華三院「青少年全人成長中心」，設有多個活動空間培養青年人興趣和才華，達致全人發展。當中促進青年創業的共享工作空間The Grand Oasis已率先開幕。至於以青少年、學生及家庭為主要服務對象的將軍澳「環保村」，預計於今年第3季投入服務。東華三院向來關注青年居住需要，繼於2019年起於大角咀福全街首次推出青年社會房屋項目後，正倡建上環荷李活道青年宿舍項目，最快可望於2026年竣工。

東華致力照顧弱勢社群，幼兒服務方面將開設全港首個非華語特殊幼兒中心、擴充現有的家庭式兒童住宿照顧服務等。面對人口急速高齡化，東華積極推動院舍重建項目，包括展開重建東華三院賽馬會護理安老院及包兆龍護理安老院的可行性研究，並推動智障長者院舍轉型計劃，成功取得屯門和田邨長者鄰舍中心營運權等。

東華是現時唯一參與管理廟宇服務的慈善機構，在管理廟宇方面更有百多年歷史，全面配合中國風俗需要。該院公共服務部近年進行多項服務改革， 開拓具活力的品牌形象，加強向年青人推廣傳統文化。包括收回餘下廟宇的外判承辦權，改由該院統一管理廟宇日常運作；加強與香港都會大學合作，提供常規化的廟宇管理訓練。該院亦會將東華義莊大堂改裝成以東華百年原藉服務為主題的教育中心對外開放。

作為香港歷史最悠久和規模最龐大的慈善機構，東華三院在保護、開發和分享機構歷史文化上不遺餘力。今年該院將繼續與文物修復辦事處合作，復辦「東華三院學生文物保護大使計劃」，加深東華學生對東華歷史及文物保育認識；加強與教育局合作，配合中、小課程發展，舉辦多元化教育活動；亦繼續與香港歷史博物館和公共圖書館合辦多個大型公眾歷史講座，加強社會大眾對東華三院及香港歷史的認識。

東華三院每年在籌募工作上力求創新，拓展更有效的捐款途徑，並配合公關宣傳活動提升機構形象，以凝聚更多善長支持各項籌款活動及募捐計劃。隨着疫情緩和，本年度籌募活動會恢復以往的規模，包括 「歡樂滿東華‧觀瀾湖哥爾夫球慈善大賽」、與香港迪士尼樂園合作預留專屬時段、擔任《慧妍東保盃慈善乒乓球大賽》的活動協辦及贊助機構等。