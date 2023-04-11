龔如心遺產受託更換理事　法官表達關注　基金須作書面回應

已故華懋集團主席龔如心逾1,400億港元的遺產的受託人華懋慈善基金，於2015年被終審法院指令，要與遺產管理人及法定「慈善事務守護者」律政司司長商討管理方案，再交予法庭審批。高院早前經開庭已定下部分管理方案事宜，惟仍有議題未處理須繼續商討。高院去年裁定華懋慈善基金出任遺產受託人的其中1個條件是必須財政穩健，並將於7月4日起就基金是否財政穩健一事展開審訊。案件今（11日）先作提訊，因基金剛於2月更換理事，法官鮑晏明就此事表達關注並提出一連串問題，且給予時間基金會作書面回應，7月的聆訊則會如期開審。

涉及訴訟的陣營包括法定「慈善事務守護者」律政司司長、龔如心遺產管理人黃德偉和莊日杰、及華懋慈善基金有限公司。高院法官鮑晏明早前表明先處理華懋慈善基金是否應任命為遺產受託人的事宜，並定下基金出任遺產受託人須符合2項條件，即必須符合「財政穩健」及「合適和恰當」的準則。基金的理事於今年2月亦作出變動，基金內除原有的2名獨立人士外，包括龔仁心等一眾舊理事均集體請辭，曾舉辦國際性獎項「邵逸夫獎」的邵氏基金主席陳偉文等4人則成為新理事，並由陳擔任基金主席。

據律政司代表今於庭上透露，就7月的聆訊，基金仍未就律政司的關注存入誓章回應，現時基金又更換理事，故想了解其情況。法官則指對於更換理事一事亦有關注，並提出一連串問題，包括邵氏基金的團隊如何管理華懋慈善基金及如何處理基金的財務狀況、如何處理符合財政穩健的要求，及如何處理上月有關基金控告龔如心遺產管理人擅自增加額外一成管理費被剔除部分申索再被上訴庭駁回上訴及商人林義雄向基金追討逾4,000萬港元獲判勝訴的訴訟，基金則表示須時回應該些問題，法官遂給予時間基金作書面回應。

案件編號：HCMP 853/2012