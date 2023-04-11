無警署保釋犯人身份證留「包頭」　無法核對成漏洞

昨日(10日)西九龍法院發生走犯案，就一般保釋程序而言，有法律界人士表示，當犯人在法庭獲批保釋後，會被帶到法院的警察羈留室，各犯人可在羈留室內談天，不排除犯人趁門外看管的警員不為意，藉機交換身份。保釋其實有漏洞，因為有警署保釋上庭的犯人，會有人核對身份證；反而無警署保釋的犯人，反而身份證在「包頭」(即被羈留人士財物)，無法核對身份證。而與毒品男交換手帶的毆打案男疑犯，其行為涉干犯協助羈押人士逃脫及妨礙司法公正罪。

有法律界人士指出，由於昨日是公眾假期，所以絕大部份上庭人士，都是沒有警署保釋的新案件，即是要48小時內要帶上法庭，即使法庭批准保釋，都要返回羈留室辦理手續。該人士形容，西九龍法院的警察羈留室就像一個有閘的大房，閘外有警察看管，但為數不多，而羈留室內只有犯人，期間犯人談天交流「冇話唔得」。法律界人士相信，當兩疑犯在羈留室辦理還押或保釋手續時，趁機交換身份，毒品男再以對方身份辦理保釋手續。

而獲法庭保釋，辦理保釋手續後，要等待法庭發出「黃紙(保釋文件)」才可離開，「部分法官會自己填(黃紙)，咁就等耐啲」。換句話，即是由辦理手續到取得「黃紙」，執法人員都沒有發現不妥之處。