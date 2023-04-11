歐洲開放租電動滑板車增傷亡個案　江玉歡促港府訂規則防意外

近日有消息指港府計劃容許電動滑板車、電動單車等，限速25公里在單車徑上行駛，並預料可先行在大埔、將軍澳的單車徑試行。議員江玉歡引歐洲為例，租用電滑板車造成傷亡個案上升，不少國家已禁租，又強調港府必須制定規則防止意外發生外，更要有人執法，否則作用不大。

江玉歡在社交平台貼文指出，在有關計劃實施後，相信不少市民也會加入踩電車 一族。她指歐洲多國引入電滑板車有一段時間，隨街可租，但值得留意的是因電滑板車造成傷亡個案有上升趨勢，不少國家已決定禁止使用租的電滑板車，例如繼法國禁用後，預計德國也會跟隨。

港府計劃限制車速及只可在單車徑行走，但她認為並非等於能杜絕 意外發生，尤其單徑一般較道路狹窄，若遇上假期人多，更容易釀成意外，故港府必須則必須制定規則防止意外發生，並要有人負責執行。她希望政府在各項細節上想清楚， 平衡駕駛者和其他道路使用者的權利，防止意外發生。

她續稱，電滑板車有別於汽車，駕駛者一般沒有購買第三者保險，如遇到意外撞到第三者，受傷的很可能要告上法庭，追討賠償。