政Whats噏：陳易希回母校談科技　建議港府敢做敢為

隨住聊天機器人ChatGPT橫空出世，AI(人工智能)等創科發展又再成為熱議嘅話題。綽號「星之子」嘅年輕發明家陳易希今日(11日)返回中學母校，同師生互動之餘，仲建議港府可以有啲更加落地嘅政策去支持科創企業發展，包括多與業界接觸，將思念具體化等。

陳易希指香港作為國際金融中心，如果可以大力咁發展Fintech(金融科技)，相信有助提升競爭力，況且科技企業係香港嘅定位會日趨重要。對於港府近年銳意發展創科，佢表示大方向係正確，然而之前嘅數碼港，雖然有好多唔錯嘅想法同初創企業，但礙於政策支援不足，導致無法「落地」而流產。佢主張港府應擬定更好嘅Regulation(法規)，成立多啲諮詢委員會，開放市場進研發，鼓勵中小科企嘅產品推廣，配合大灣區嘅人力、以及科技資源，將本地科企嘅產品推向國際市場。佢指出好多國家如新加坡，係行得比較前，建議港府要敢做敢為。

提到AI帶來嘅創新與未來，陳易希指Ai參照人類嘅神經網絡去思考，去創作，佢認為一定會幫助我哋嘅社會不斷進步；儘管短期內有機會取代部分人嘅工作，但佢堅信Ai難以完全取代人類。

至於喺中學層面該如何應用AI，又或者中學生應否掌握AI技能，陳易希指自己持開放態度，更勸喻教育界應及早畀學生去使用，有咗AI係教育方面嘅幫助，如ChatGPT，同學學習嘅速度同能力會更上層樓。佢舉例話以前寫文章可能需要兩個鐘，依家只需要列幾個要點，畀啲資料就可以完成。之不過，佢話最緊要係「大膽假設，小心求證」，事關AI嘅答案唔一定全屬正確，但係點樣令同學恰當咁運用，樹立正確價值觀先至更重要。