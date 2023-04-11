疫情3年　青年廣場收入減半　Y旅舍租用率較低

受到疫情影響，旅遊業跌至冰點，連帶青年廣場的收入過去3個年度大幅下跌，2020-21年度更下挫約三之二，僅得1600萬港元，而對上兩個年度亦減半，只有約2000萬港元。當局指收入減少主要是Y旅舍收入減少，以及租金寬免等措施。

民政及青年事務局書面回覆教育界議員朱國強的提問，指過去5年，即2018-19年度至2022-23年度(截止2022年12月為止)的收入，分別錄得4620萬港元、4340萬港元、1600萬港元、2010萬港元及2020萬港元。2020-21年度明顯較2019-2020年度收入急挫約三分之二，而過去兩個年度亦減半。

按政府提供的數據顯示，青年廣場轄下主要設施的租用率大多達到90%以上，而零售單位更加是百分百，唯獨Y旅舍租用率較低，在2019-2020年度只有71.3%，2020-21年度回升至74.5%，而在2022-23年度則回升至87.8%。

針對過去3年收入減少，當局解釋，政府自2020年4月起為政府物業內合資格商戶或機構的租金提供寬減措施，該措施適用於青年廣場的辦公室、商舖租戶及場地及設施租用者。此外，由於疫情而實施的旅遊限制，本地旅遊業自2020- 21年度起大受影響，青年廣場轄下Y旅舍的收入亦因此減少。基於上述因素，青年廣場的收入在過去3年明顯減少。