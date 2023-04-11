政Whats噏：港協冰協各執一詞 田北辰：政府真係有嘢可做

港隊喺外地出賽接二連三發生播錯國歌事件，最近冰球協會成為眾矢之的，令運動員受到好大影響。而喺呢次冰球隊作賽發生嘅播錯歌事件，議員田北辰(田二少)話港協暨奧委會同凍協各執一詞，有冇人主持公道呢？仲質疑政府係咪真係冇嘢可以做呢？

女子冰球世錦賽，港隊歷史性奪金，確實可喜可賀，點知大會又搞錯國歌，經領隊及時修正，先最後無事。但係上次球賽嘅事又點處理呢？田二少喺社交平台話「等我哋去處理」。當中所講嘅「我哋」喺邊個？係議員？

田二少話今次事件，冰協同領隊都承認咗責任，亦都提出咗可以點改善，但與此同時，冰協話港協提供嘅國歌連結有問題，外國人根本用唔到，傳媒亦報道過，作為防止出錯嘅其中一關，咁點搞？佢話簡單嚟講，冰協有責任，港協去查，咁港協嘅責任邊個去查？港協話冰協唔配合，冰協就話自己好配合，各執一詞，有冇人去主持公道？政府真係冇嘢可以做？

老實講，港府多次強調同Google一直有接觸，要求將確嘅國歌置頂同刪除錯誤嘅資，但對方唔肯，講咗咁耐，Google毫無動作，即係唔聽你支笛喇！唔知仲要周旋幾耐呢？