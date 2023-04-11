法院掉包走犯　議員批部門系統性出錯　倡改以指紋等高科技辨識

西九龍法院昨日(10日)發生「偷龍轉鳳」走犯案，一名37歲販毒男冒充另一犯人身份，獲准保釋後逃去。立法會保安事務委員會委員鄧家彪今日(11日)回應，形容今次事件比電影情節更離奇，難以想像事件如何發生，疑犯固然膽大妄為，部門也出現系統性錯誤，若不盡快補救，檢討行政程序，公眾對香港法治同法庭信心勢必動搖。議員葛珮帆亦形容事件匪夷所思，促要亡羊補牢。

鄧家彪指，持有疑犯身份證等個人資料的情況下，仍出現疏漏，反映相關人員未有確實核對犯人資料，形容事件匪夷所思。他建議，當局應考慮以科技方式防止相關「掉包」事件發生，例如指紋、瞳孔等辨識方法。

他以醫院手術為例，當病人昏迷時，當無家屬在場，以指紋等科技可協助辨識身份。不過問題在於「是否可以使用」，收集個人資料及公眾利益需要平衡，而今次事件涉及公眾利益，擔心若犯人逃離香港，會導致公義無法彰顯，認為有需要更加善用科技。

議員葛珮帆亦形容事件匪夷所思，認為若程序存有漏洞，就一定要盡快堵塞，亡羊補牢，全面檢視全部程序細節，並加強人員培訓及增強危機意識。