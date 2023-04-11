童樂居虐童案　25歲女職員認3項虐兒罪　判囚26周

香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐待嬰幼兒事件，其中一名女職員被指不當對待3名兒童，包括拍後腦及將兒童摔到地上。上述女被告在開審前承認3項虐兒罪，押後至今(11日)在九龍城裁判法院被判入獄4個月10星期，即約26周。裁判官指，3名兒童都沒有做出激怒被告的行為，而被告卻用錯誤及粗暴方式對待他們，或會造成不良榜樣，令其他兒童仿效，判刑須具阻嚇性。

25歲被告謝綉蔚承認3項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。案情指她在2021年11月20日上午，在童樂居一活動室內，突然拍打一歲男童R後腦兩次。約20分鐘後，被告又捉住一名不知名男童左臂，把他摔在地上令他放聲大哭。5日後被告再於活動室內，拿毛巾粗暴地抹3歲男童F的臉。

裁判官判刑前表示，留意到相關閉路電視片段中，除3項罪行中涉及的3名男童外，有另一名幼童亦疑被不恰當對待，關注控方會如何處理。控方檢視有關片段後，稱會稍後再跟進。辯方進一步求情稱，背景報告內容正面，被告有悔意，本案案情非同類案件中最嚴重，冀法庭輕判。

案件編號：KCCC1884/2022