偷拍35名女童裙底照　29歲助理工程師囚11個月6周

有自閉症障礙的29歲助理工程師自2020年開始，在港九多間公共圖書館及商店用手機影年幼女童裙底，至去年9月在北角玩具店內疑重施故技時，遭7歲女童識破。他於2日後被捕，被警誡下承認自己孌童。他於上月在東區裁判法院承認2項作出有違公德行為罪及15項非法拍攝或觀察私密部位罪，暫委裁判官陳姵妏經提取相關報告後，今（11日）判處被告共監禁11個月及6星期，即約1年2周。裁判官指斥案情極其嚴重，並指被告行為極其猖狂且難以自制。官又斥責被告稱自幼被欺凌而對純真女童產生扭曲的想法，卻利用及踐踏了女童的純真及單純。

29歲被告劉哲希，任職助理工程師。17項控罪案發時間橫跨2020年8月1日至2022年9月16日，涉及35名女童的120張照片及2段影片。案發地點包括香港中央圖書館、保安道公共圖書館、秀茂坪公共圖書館、牛頭角公共圖書館、北角英皇道新都城大廈地庫「奇趣天地」及觀塘通明街「執笠倉」。每項控罪涉及非法拍攝1至7名女童的裙底。據庭上透露被告的報告指他有孌童僻及有失調窺淫行為，重犯機會為中至高，須持續接受心理及精神治療。裁判官指被告明顯是有預謀拍攝，其個人的心理等問題充其量只能予以同情但非求情因素。

裁判官又指被告從小便受到父母裁培且看似是有為青年，卻做出如此令人蒙羞行為令父母痛心，認為除認罪外並無任何減刑因素。案情指去年8月14日，7歲女童X跟母親到北角「奇趣天地」文具及玩具店。X獨自行走時，被告在她身前蹲下，將手機伸至X裙底下拍攝。X向母親投訴，然後報案。2日後被告再到同一店舖，被埋伏的執法人員拘捕。執法部門更在被告手機找到其他涉案相片和影片。

案件編號：ESCC 1831/2022