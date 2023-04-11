特別財會討論公務員事務　議員關注開位及離職潮問題

公務員事務一向備受社會關注。立法會財務委員特別會議今日（11日）討論有關公務員事務。會上多名議員關注編外職位問題，以及公務員的離職潮問題。有議員質疑當局關設新的編外職位是否與公務員編制「零增長」目標不符，是「巧立名目」；另有多名議員關心公務員離職潮問題，提到去年離職公務員比前年多出一倍，要求當局交代如何挽留離職公務員。

政府早前表示，為加強公共財政紀律和維持公共財政可持續，會繼續落實公務員編制「零增長」。議員狄志遠質疑，當局既然提出目標，但卻增編外職位，認為是「巧立明目」，直言「編制內就冇增加，編制外就增加咗好多首長級官員」，要求解釋如何理解「零增長」。公務員事務局局長楊何蓓茵回應指，公務員內設不少有時限職位，「零增長」為整體公務員職位增加數目，不會多於職位減少數目，又稱雖然有時限首長級職位，名為編外職位，但在計算公務員編制數字時會一併計算在內。

對於公務員出現離職潮，議員簡慧敏指在2021至2022年共有3734名公務員離職，比起上一個年度的1863人倍增，問到離職人員的年資分布，以及如何留低離職公務員。議員黎棟國則要求政府交代辭職人數需要增至多少倍「先至覺得響起警號」，而且會否壓縮公務員招聘程序。楊何蓓茵解釋指，就離職人數一事上，當局除參考過往數字，亦會視乎香港整體情況，認為近年香港行業間的流轉較早前大，加上勞動人口減少，與各行各業一樣，公務員的情況屬「不正常嘅正常」，承諾會做好不同工作填補。

議員葛珮帆則認為有必要改革政務主任制度，稱在現行制度下無論工作表現如何均會升職加薪，難以激勵士氣，又表示若然需要調走一個政務主任該部門需要「寫好佢」，才會有其他部門接收，指即是做得差反而有更多機會升職加薪，形容情況「荒謬」。楊何蓓茵不同意葛的說法，表示從政務主任升遷往績，可見年資非特別重要。而且不同部門人士都清楚政務主任的能力，故「寫好」並沒有用，亦不會有人這樣做。葛珮帆則希望楊何蓓茵不會當情況不存在。