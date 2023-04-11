前「工頭」向「三跑」工人收賄　遭起訴判囚4個月

香港國際機場第三跑道項目分判商一名47歲前「工頭」，因接受兩名雜工非法回佣，以協助對方獲分判商聘用及繼續受僱，早前被遭廉署起訴。案件今日(11日)在西九龍裁判法院宣判，涉案「工頭」被判入獄4個月。

被告蘇順娣，47歲，是德鑄工程有限公司前「工頭」，她早前承認兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。署理主任裁判官香淑嫻亦頒令被告須向德鑄歸還6,600港元，即涉案非法回佣的金額。

案情透露，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。被告獲德鑄僱用為該項目工地一組雜工的「工頭」。她於2020年6月至9月期間，串謀總承建商兩名僱員從小組內兩名雜工，接受非法回佣共6,600港元，以協助對方獲德鑄聘用及繼續受僱。

廉署早前落案起訴21名「三跑」項目總承建商及分判商前僱員貪污，以協助建築工人獲分判商聘用，包括本案被告共11人認罪或經審訊被定罪，判囚最高10個月，另有9人尚待審訊，一人獲控方不提證供起訴。