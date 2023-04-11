女子冰球隊凱旋抵港　領隊關婉儀：冰協有不足由管理層負責

香港冰球隊日前再度揚威海外，女子隊於世界女子冰球錦標賽第三級別A組賽事奪得首個冠軍，並於今午(11日)凱旋返港，但由於航班超額，隊長李雅婷與領隊、部分隊員先行抵港，其他隊員須轉乘另一航班較晚才抵達。李雅婷對奪冠表示高興，形容佳績是展現團體精神，隊員專注於比賽，沒有受到男子隊播錯國歌風波所影響。隊員陳沛穎指，作為運動員，每次比賽須做好本分，過去疫情無影響狀態，而是次事件亦不會影響其表現。就政府考慮削減對冰協資助，她指實際長遠影響仍需視乎政府與冰協商討結果。

冰協領隊關婉儀盛讚，隊員愈戰愈勇，為她們驕傲。就男子隊事件，她希望可向政府提交滿意的書面解釋，強調如有不足將由冰協管理層負責，千萬不要影響運動員。冰協主席簡揚傑表示，播國歌出錯事件是時候降溫，認為做錯受罰是應該。他又指，事件對全港運動員都有影響，形容他們在播放國歌前心情都忐忑不安，播放結束後才放下心頭大石。

不少女子代表隊家屬亦專程到機場接機。其中，隊長李雅婷丈夫梁基華曾於2014年起，擔任約5年女子隊經理。他指，冰球是一項花費高昂的體育項目，女子冰球運動的資助相對較少，主要靠機構私人資助支撐營運，盼政府將來可加大資助，解決現時資金不足問題，從而令運動員有充足訓練，基層亦能參與冰球，有助培養新人。