港安醫院推基層物理治療資助計劃　經醫管局等轉介可申請

在痛症、中風等疾病的康復路途上，物理治療擔當重要的角色。不過，一個完整的療程往往需要數節，甚至逾10節物理治療，每節費用動輒數百至數千港元，令不少基層病人卻步。有見及此，「香港港安醫院—司徒拔道」透過善長支持，推出100萬「馮梁雁來慈善計劃」，資助年齡介乎18至75歲的基層市民，接受6至12次物理治療/儀器療程，病人每節只需付100港元，餘額將由計劃資助。計劃亦引入盆底肌強化儀器，為尿失禁或子宮下垂的女士解困。

資助計劃服務對象為18至75歲的基層市民，需經醫管局或非牟利機構轉介並通過入息審查後即可申請。病人可於香港港安及「港安醫療中心—太古坊」接受物理治療或儀器療程，物理治療師會按患者病情的嚴重程度，決定療程節數。慢性或急性痛症病人一般為6至12次，女士如需使用盆底肌強化儀器，一般為6至8節。

周女士是受惠者之一，她去年中搬重物時不慎弄傷手臂，肩膊痺痛大半個月仍未見好轉，在見到香港港安的資助計劃，並於1個月內獲批申請後成功獲得10次物理治療資助。她提到物理治療師用儀器幫自己鬆弛肌肉，又經常安慰鼓勵，現在已8成康復。

另一受惠的譚女士在2次生育後，經常感到陰道有東西掉下，其後發現原來是子宮下垂。醫生稱手術可解決問題，但切短宮頸與置入宮頸環承托會導致不育，於是建議使用儀器強化盆底肌。譚女士於是在網上找到香港港安的資助計劃，約2周後獲批申請並已接受8次儀器療程，她認為效果相當明顯。