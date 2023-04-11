兩成半文憑試考生壓力「非常大」　逾6成以聽音樂和睡覺減壓

香港中學文憑試一直被指「一試定生死」，對考生構成莫大壓力努力。有人力資源公司的調查顯示，今年升讀中六後的受訪學生，有兩成半人指壓力程度感到「非常大」；逾7成受訪者感到壓力的原因為考試成績，為選項之中最高。同時，有逾6成受訪者會以聽音樂和睡覺減壓。

優才資源中心有公司於去年11月至今年1月期間，以問卷訪問2,947名來自39間不同地區學校的應屆香港中學文憑試考生，佔全港考生約6.83%。受訪同學認為，壓力程度已達至「大」有27%，「較大」有30%，「非常大」有25%。女生的壓力程度一般較男生高，34.9%女生選擇「較大」，比男生多9.1%。

在補習時間分配上，54.6%學生每天花1至兩小時於校內補習，同時有34.7%及39%考生每天花1至兩小時於校外補習及自學。跟過往3年比較，今年學生於校內補習和校外補習每天花少於1小時的人數下降。而每天花少於1小時自學的人數則上升，由2021年的21% 上升至今年的26.2%。

在感到壓力的原因方面，72.7%學生選擇「考試成績」，62.6%認為是個人前途。然而，認為是個人期望有58.7%，家人期望只有41.2%，反映學生給自己壓力較大。組別一(Band 1)學生感到壓力主要原因為考試成績有75.7%，個人期望為66.8%，而Band 1的學生對於個人期望相較Band 2和Band 3的學生分別多出5%和17.3%。

在處理壓力方法而言，62.3%考生選擇「聽音樂」，60.8%以睡覺舒壓，42.7%考生會玩電子遊戲減壓。該公司認為，學生多數以自行處理的形成自己解決壓力問題。另外，女生選擇65.9%較男生多9.7%，男生選擇「打機」有56.5%，較女生多28.8%。