共創明Teen計劃21人退出　港府稱曾作勸喻　無替補名單

今屆政府首推共創明『teen』計劃，為有需要的學生配對師友，以解決跨代貧窮的問題。立法會特別財務委員會今日（11日）進行會議，政府透露雖然有學員退出計劃，曾勸喻及了解他們退出的原因，但未有接獲書面投訴。有議員認為退出可能本身是一種意見，亦有議員要求政府交代商界捐款的餘額安排。

議員林振昇質疑政府學員退出可能本身就是對項目的一種意見，2800個學員有21個退出，詢問政府有無計劃遊說退出者，他續指坊間曾有調查，形容家長認為導師未能與學員有所聯繫。當局回應稱學員退出原因包括學業繁忙，校外內外活動撞期，當局有勸喻學員留下。

本身是友師的議員陸瀚民表示理解計劃可以消除跨代貧窮，商界亦捐款約1.4億元，但不清楚款項餘額會作何用途，港府回應稱項目結束後會舉辦校友會等活動，而行政公關開支不在此款項內。議員陳勇提到，學員退出是否可以擬定替補計劃以補充學員？政府回應預期計劃有2000名額，由於反應熱烈，現有2800名，所以沒有預備名單。

而對於前行政長官辦公室開支超過1350萬，其中裝修工程達655萬一事，議員李梓敬質疑特首辦公室為何選擇租用金鐘太古廣場的甲級辦公室而非其他地方如政府總部，為2900平方呎寫字樓裝修，有浪費公帑之嫌。政府則表示，建築本身屬於一級歷史文物導致裝修空間小，再加上安保，選址等開支，與其他前特首辦公室規模相若，認為可接受。