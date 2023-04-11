來往港澳航班有限　金光及噴射飛航料逐步增班次

復活節假期於昨日(10日)結束，不少港人經港澳碼頭過大海赴澳門，惟因航班有限，大批港人選擇經港珠澳大橋口岸乘金巴過境，導致口岸大排長龍。噴射飛航澳門航線部門今(11日)表示，目前噴射飛航的航班數量，已恢復至疫情前的一半，而下月中亦會增加航班。而金光飛航亦表示，很快會增添船舶投入營運，屆時能進一步增加航班。

噴射飛航表示，在復活節假期期間加開特別航班，每日增加至60個班次，客船的載客量約為70%。公司目前正逐步增加航班數量，在5月中亦會再增加航班，屆時由香港前往外港和氹仔客運碼頭，整體每15分鐘有一班船，其中外港客運碼頭可固定每半小時有一班船，氹仔客運碼頭的夜航航班則可至少1小時有一班。

金光飛航則表示，在剛過去的復活節假期，金光飛航在平日每日12個往返港澳碼頭與氹仔碼頭航班的基礎上，每日增加4個往返航班即8個單航次，包括日航和夜航航班，4日假期共加開32個航班。對於居民及旅客希望加開更多航班的訴求，由於加開航班取決於非常多因素，加上香港高級船員由於疫情停航已經大量流失，以上因素對加開航班帶來不利影響，但表示會為增加航班而努力。