巴士阿伯兩聲咳　長髮女子衝拳打　持拐婦人敲完拮

新冠疫情持續3年，社會正處於復常階段，仍有不少市民堅持戴口罩等防疫措施，亦有人憂中招導致精神緊張，甚至因而發生衝突。今日(11日)網上流傳一段影片，在巴士下層車尾位置，一名女子猶如葉問上身，連續以「日字衝拳」毆打一名老翁。同時，女子身旁的藍衣男子捉住老翁的腳眼，對面坐倒頭位的婦人則以拐杖，不停扑打及捅老翁上半身，後者完全無還手之力，陷入被迫捱打的局面。惟拍片者聲稱，上述竟衝突源於「兩聲咳」。

有網民在社交媒體上載影片並指，於今午1時40分乘坐E31號巴士前往東涌，當巴士駛近青衣時，坐逃生門旁並有佩戴口罩的老翁咳咗兩聲，坐其旁邊的灰衫長髮女子後來故意大聲的又咳咗幾聲，在她身邊的藍衣白髮男子亦蓄意除口罩，並望向老翁咳兩聲。灰衫女此後向老翁說「我都識咳」，而老翁亦回應「我都識」，繼而發生口角。拍片者見雙方「火藥味濃」，遂立即調離原位，未料一名持拐杖的婦人由巴士中間走至後方，坐在他們的對面並加入「戰團」，但未知該婦人與上述男女的關係。

雙方開始有肢體衝突後，網民便拍下影片，甫開始就見一隻疑似拖鞋飛起半空，而灰衫女連環出以「日字衝拳」毆打老翁，而藍衣男緊捉住老翁的腳眼，令其無法起飛腳，箝制他的下半身。而坐對面的婦人則以拐杖，不停扑向老翁，並不停捅他的上半身。3人的組合技令老翁無法還擊，只能以手抵擋，頭部不時擰向另一邊，看似懼怕被擊中，而過程中老翁的口罩亦跌至鼻子下方，而他亦食中數拳。期間有同車乘客出聲勸阻，「收手啦」、「你哋唔可以咁樣㗎」。影片最後巴士司機上前處理，要求他們分開坐，並指若衝突持續，將令他們落車並報案。

影片暫告一段落，惟拍片者在發文中提到，灰衫女即時離開原座位後，仍「依然發癲咁繼續罵」，而被打的老翁則一直「合埋眼」。拍片者表示，因有擔心老翁的情況，「因為個女人坐咗去第二個位之後，阿伯一直都係合埋眼」，遂在落車後時着司機照看老翁並向巴士公司報告，拍片者又在貼文中回應網民指「全車人都有叫司機，全車人都有叫停手，全車人都有喝止」，不過認為若自己亦行近或變成毆鬥，故表示「唔係拍片者不救，係不能救」，但自己錄片已為老翁拍下證據供將來上庭之用。