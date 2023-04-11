上月印度抵港10日後發燒　36歲女清明入院證染麻疹

衞生署衞生防護中心今日(11日)，正調查一宗由外地傳入的麻疹個案。患者涉及一名於上月21日從印度抵港的36歲女子，她先在月底出現發燒，其後至上周三(5日)出診，並於同日到荃灣港安醫院求診並入院接受治療。病人目前情況穩定，已於前日(9日)出院。

中心表示，病人過往健康良好，入院後經檢測顯示，其血液及呼吸道樣本證實感染麻疹病毒，她報稱曾接種麻疹疫苗。根據患者提供的資料，她於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。中心接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。

衞生署發言人表示，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前4日，至出疹後4日內可把病傳染給別人。麻疹的潛伏期(即由感染後到發病的時間)為7至21日，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等，懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診