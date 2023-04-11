特別財會：市建局今年中提改劃油麻地　擬包括地積比轉移

市區重建區於2021年已完成了油麻地及旺角地區研究，並於去年年中就旺角分區計劃大綱圖向城市規劃委員會提出首批改劃建議。根據最新立法會財務委員會的文件顯示，政府將於今年年中就油麻地分區計劃大綱圖提出類似的改劃建議，包括容許選定範圍內住用和非住用地積比率互換等。

政府早前曾表示擬就轉移地積比發展方式。根據最新文件指出，政府目標是在2023年年中公布城規會規劃指引，以推行試驗計劃，容許油麻地及旺角採用地積比率轉移，為私人市場參與市區更新提供誘因；另外，市建局已在研究範圍內篩選了部分項目，稍後會適當地推展。

交件又指出，對於深水埗地區研究提出就「地區文化及特色街道」、「時裝行業」以及「主教山周邊地區」3個專題進行研究方面，目前「時裝行業」專題研究專責小組已經成立，成員包括市建局及政府相關決策局及部門代表；若有需要，市建局會在政府協助下就另外2個專題研究，即「地區文化及特色街道」及「主教山周邊地區」成立類似的專責小組/工作小組。

政府於2021年就旺角分區計劃大綱圖向城規會提出的首批改劃建議，當中包括放寬沿彌敦道的「商業」地帶的地積比率至15倍、容許選定範圍內住用和非住用地積比率互換，以及改劃部分特色街道為「其他指定用途」並註明「混合用途」地帶，以加快區內市區更新。