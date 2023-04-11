天眼直擊：竊賊潛旺角寵物店搬夾萬　慢吞吞遮臉容貌曝光

今日(11日)清晨時份，旺角通菜街152號地下一間寵物店遭賊人潛入爆竊。據「天眼」片段顯示，案發時間在今晨約5時33分，戴口罩的男竊賊從店舖後門闖入後，店內的犬隻疑乍聞異響而吠叫，此時賊人先「攝」上半身入店內，繼而用衣物套在頭部，相信是藉此遮掩臉容，其後再推開擋在後門的貨物進入店舖。不過，過程中有多件貨物被推跌而造成較大聲浪。

約2分鐘後，穿「人字拖」的竊賊進入店內，先拾起部分阻擋通道的貨物，其後再四處張望視察環境，雖然其頭上已套了一件衣服，但原本戴了的口罩卻不知何故「丟失」，廬山真面目在「天眼」鏡頭前無所遁形。他在綁好頭上的衣服遮掩臉部後，進入店內不足1分鐘即抱走內有13萬元現金的夾萬沿後門逃去。

據店舖負責人指出，由於店舖後門位置隱蔽，加上有貨物遮擋，相信只有熟悉店舖環境的人士才會知悉後門位置而潛入店內犯案，故不排除是熟人所為。至於失竊夾萬有如A4紙般大小，並未有鑲緊在固定位置，至於夾萬內則有10多萬元的貨款。

執法人員經調查後，把案件暫列爆竊，並追緝一名身高約1.7米、案發時穿白色T恤、黑色短褲及拖鞋的男子。