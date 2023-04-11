特別財會：追討贍養費欠款限制措施具爭議　政府不設專組處理

有議員指近年拖欠贍養費的情況日益惡化，問及政府會否考慮設立贍養費專責部門？當局回覆指過3年只收到1宗相關查詢，而參考外國的經驗顯示贍養費支援計劃處理時間長但個案少，再加上若要有成效，施加的措施涉限制個人權益及私隱問題具爭議性，暫不打算設立專責部門。

民政及青年事務局書面回覆議陳勇的提問，指政府致力提高收取贍養費和執行贍養令制度的成效，多年來已採取一系列的改善措施，幫助離婚人士追討贍養費；並透過進行宣傳和舉辦教育活動，以持續加深市民了解贍養費支付人的責任、贍養費受款人的權益和受款人未能收取贍養費時可使用。

對於設立處理贍養費的專門部門方面，當局指外地的經驗顯示贍養費支援計劃面對包括處理時間長但個案少、管理問題及高昂的行政開支等問題，又指贍養費支援計劃若日後要有成效，則無可避免地需要對欠款人施加一些限制性措施，例如暫時吊銷護照和駕駛執照等，作為追討欠款的工具。這些措施涉及限制個人權益和私隱問題，具一定爭議性，在本港法例下亦未必可行。

當局強調會繼續檢視收取贍養費和執行贍養令的制度，以幫助有需要的人士追討贍養費。同時目前與贍養費相關的數據並不齊全，政府會嘗試進一步收集相關資料作分析。