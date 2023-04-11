「走犯」案5年內4次　趁押往法庭醫院逃脫

本港不時發生「走犯」，連同今次事件，近5年內發生4次，逃脫的地點包括法庭及醫院，4次都是在警方扣押期間「走甩」。至於同需扣押犯人的懲教署，則於2008年至2022年期間，連續15年沒有錄得任何成功逃獄或越柙的個案。

一名姓余(22歲)男子因涉及尖沙咀的一宗無牌賣酒案件及一宗在葵涌發生的刑事毀壞案件，經審訊後被法庭判感化令，分別需於去年1月及2月再出庭應訊。惟余男未有按時出庭，故被法庭通緝。執法人員於去年3月把他拘捕，翌日帶往九龍城裁判法院6樓提堂，惟余男在等候應訊期間，在法院正門登上的士逃去，執法人員同晚在屯門尋回該人。

一名18歲青年於2020年2月在石硤尾涉販毒被捕，有人當晚還押期間疑偽裝「唔舒服」，獲安排送往深水埗明愛醫院就醫，翌日早上他趁無人察覺時，赤腳奪門逃去，警員欲追不及。

此外，一名報稱商人的男子於2015年因使用假身份證被捕，未有再返法庭。至2018年11月，他在機場抵港時被發現屬通緝人士而被捕，被扣押期間聲稱患病，翌日送往瑪麗醫院，及後他在廁格內爬假天花再次潛逃。執法人員搜尋一日，發現該男子在灣仔某酒店的平台吸煙，最終將他擒獲。