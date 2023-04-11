香港故宮「百樣玲瓏」特別展　同場加映林青霞天價古董冠冕

林青霞曾在其60歲生日時戴上該冠冕。(李志湧攝)

香港故宮博物館再有新展覽！由本周五(14日)至8月14日，「百樣玲瓏—卡地亞與女性」特別展覽將會於展廳8展出，展覽獲法國知名珠寶鐘錶品牌卡地亞支持，展出約300件自19世紀流傳至今的卡地亞珠寶、鐘錶、珍寶、配飾及文獻等珍品。當中更包括本港知名女星林青霞、劉嘉玲，以及「賭王」千金何超瓊借出的天價古董冠冕，觀者可大飽眼福。

「百樣玲瓏」展覽按主題共分4個部分，透過講述古往今來多位傳奇女性與卡地亞之間的動人故事，追溯女性與珠寶之間的密切關係。其中最受矚目的當屬「非凡女性：璀璨新傳奇」的部分，展出了來自多位舉足輕重女性的私人珍藏，包括荷里活巨星Elizabeth Taylor的珍藏首飾。

本港女星林青霞、劉嘉玲及「賭王」千金何超瓊亦借出天價古董冠冕參展。當中林青霞借出的冠冕於1919年製成，她更曾在其60歲生日時戴上該冠冕，而何超瓊借出的冠冕更鑲嵌重達141.13卡、配有精美雕花的泰姬陵祖母綠。

「百樣玲瓏」特別展覽將需購買特別展覽門票，成人門票票價為120港元，特惠門票為60港元，觀眾可在西九文化區網上購票平台和票務夥伴平台購買門票。