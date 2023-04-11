政Whats噏：三隧分流爭議大　30議員爭崩頭入草案委員會

政府提出嘅《2023年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》，計劃喺今年8月起推行「三隧分流」方案，好多議員爭崩頭想加入呢個草案委員會，要喺30個入面篩走一半。

「三隧分流」方案爭議多就梗㗎啦，今日(11日)下晝5點加入草案委員會報名截止，最後竟然有30個議員話要加入，可惜委員會嘅訂明只有15個委員，所以競爭都好激烈啊！

無論加入事務委員會或草案委員會，都係採用名單制分配名額，而有草案委員會15個委員席位，可以事先喺所屬組合協商，亦可以用個別議員身份報名，但就要睇吓有冇餘額，有就抽籤。最後名單出爐，成員嚟自謝偉銓名單嘅有謝偉銓、洪雯同梁毓偉；陳克勤名單有梁熙、陳學鋒同陳恒鑌；盧偉國名單有盧偉國同易志明；陳紹雄名單有陳紹雄同楊永杰；葉劉淑儀名單有李梓敬。

用指定配額加入嘅議員有11個，謝偉銓名單、盧偉國名單都冇用盡所有配額，所以剩低4席就由報咗名嘅個別議員抽籤，好似田北辰、謝偉俊、李世榮同張欣宇等19個議員，但19個得4個可以加入，咁邊個係幸運兒呢？咪就係郭偉强、陸頌雄、江玉歡同林筱魯嘞！

15 名委員定好，咁邊個會做草案委員會主席呢？係咪又要爭呢？咁就要拭目以待。