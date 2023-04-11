特別財會：議員提問共3519條　教育局最多問題有281條

政府上月底發表新一份《財政預算案》，按程序立法會議員會就預算案作書面提問。據立法會秘書處提供數字，今年政府共接獲3519條問題，較去年的865條，多出4倍，重回2021年度的「3千大關」。

收到最多問題的首5個政府部門，分別為281條的教育局，其次為醫務衞生局，有262條，第3位為社會福利署，有255條，第4及第5位則為文化體育及旅遊局和創新科技及工業局，分別有172條和158條提問。而去年接獲問題最多的商經局一共有61條問題，第2是財經事務及庫務局(財經事務科)有60條，第3則為食物及衞生局(衞生科)有56條，而第4和第5則分別為教育局和發展局（規劃地政科），各有55和47條。

翻查資料，2017年政府回覆提問成本為3800萬港元公帑，當年有7321條問題，即平均每條提問需要使用接近5200港元公帑解答。以有關金額計算，今年的成本都需要近1800萬港元公帑。財務委員會在今日（11日）起，舉行21節、約39小時的特別會‍議以審核新一份財政預算案。