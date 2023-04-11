醫療事故將近3年　天瑜父重溫語音紀錄　盼喚起女兒記憶

2018年因罹患橫紋肌肉瘤後遭遇醫療事故，致成「植物人」的7歲女童周天瑜，近期病況不時傳出好轉的消息，更可輕微郁動手指回應父母。惟至上月底，天瑜因患上尿道炎需要在醫院打持續2周的抗生素針，致其大部分時間處於昏睡狀態。事隔超過一周，天瑜爸爸今日(11日)在社交平台發文，雖然他未有更新天瑜的狀況，但上傳及分享了與天瑜過往的語音對話紀錄，重溫與女兒以往的溫馨回憶，並希望藉此可以喚起天瑜的記憶。

「爸爸你咁耐都未返嚟嘅」、「我好掛住你啊爸爸」，天瑜爸爸在貼文中分享了與女兒的對話紀錄影片，在天瑜與爸爸的互動中，可從2人的聲音中聽到天瑜對爸爸的喜愛。天瑜除了交代自己的生活瑣事，且不時向爸爸撒嬌，催促他快啲回家或衰求買嘢食。兩父女的感情甚至好得天瑜的哥哥亦難以插入，當中錄音內容可聽到，天瑜哥哥曾一度用爸爸的手機回應與爸爸將回家的消息，惟天瑜錄音回應，「我唔係同你(哥哥)講嘢啊，我係同爸爸講嘢啊」，可見天瑜平時多喜愛爸爸。

天瑜爸爸在貼文中表示，天瑜在治療癌症期間，每周最少都要去醫院一兩次，有時還需要在醫院留醫數天。他和妻子就會輪流在醫院陪伴女兒，另一個就照顧天瑜的哥哥，在哥哥上學後還要立即準備食物拿到醫院給天瑜。而為了生計，天瑜爸爸當時仍需在外工作，天瑜就會透過WeChat跟其聊天。不過，自醫療失誤事件發生後，天瑜爸爸在過去3年一直不敢重溫這些對話紀錄，直至近日在醫院陪伴天瑜的時候，終於鼓氣勇氣再次面對。不少網民看畢上述溫馨回憶，均紛紛為2人打氣，並有人聽後感觸落淚，盼天瑜可早日康復，與父母及哥哥一家團聚。

從分享的影片可見，錄音時間由2019年2月橫跨至2020年的5月中，而天瑜發給爸爸的最後一句語音，就是以普通話向爸爸說了句：「喜歡你，爸爸」。而在發生醫療失誤後的第2天，當時天瑜情況危殆，天瑜爸爸亦再次錄音給天瑜留言，希望天瑜可以早日康復及回家，與家人可再次到處遊玩。爸爸又提到，在重溫錄音中發現大部分的對話內容，都是天瑜在催促自己回家，而天瑜說得最多的就是，「爸爸你幾時返嚟啊」、「爸爸我好掛住你啊」。天瑜爸爸亦表示，「但願日後，我還有機會再次聽到，她(天瑜)親口叫我一聲『爸爸』」。