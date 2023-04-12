休班警用T牌文件影印本試車　與4人涉虛假文書等罪同被捕

新界南總區交通部執法人員前日(10日)於青衣葵青路發現4輛掛有試車牌照(俗稱T牌)的私家車形迹可疑，遂上前截查。人員經初步調查，懷疑該4輛私家車的試車牌照為複印文件，遂以涉嫌「行使虛假文書」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛未獲發牌照的車輛」拘捕該3男1女司機，年齡介乎29至68歲。

人員經進一步調查，懷疑該3男1女司機曾被一貿易公司負責人指使他們使用該些複印文件，遂同日以「協助或教唆他人行使虛假文書」、「協助或教唆他人駕駛時沒有第三者保險」及「協助或教唆他人駕駛未獲發牌照的車輛」拘捕該名65歲貿易公司負責人。所有被捕人已獲准保釋候查，須於4月中旬報到。其中一名45歲被捕男司機為一名休班警務人員，現已被停職。

休班警涉及各種罪行過往時有發生。去年11月4日下午約2時，警方接獲荃灣大河道88號灣景廣場「AEON」的保安員報案，指一名女子疑偷去上址總值780港元的凍肉。警員到場經調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕該名姓吳(30歲)女子，被捕女子是一名休班警務人員並已被停職，她於去年12月28日被控一項盜竊罪，案件於2023年1月6日提堂。

此外，去年10月15日凌晨約2時半，警方接報指有人在屯門鄉事會路近安定邨巴士站發生爭執及打鬥。人員接報到場，相信兩名俱姓何（18及25歲）男子、兩名姓甄（18歲）及姓張（28歲）女子，在上址與一名姓利（29歲）男子爭執後，4人與利男懷疑互相以手襲擊對方。警方其後以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕前者4人。利男則涉嫌「普通襲擊」被捕，他是一名休班警務人員已被停職。該3名男子其後被各控以一項「普通襲擊」罪，案件於2023年1月11日在屯門裁判法院提堂。