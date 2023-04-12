建造業介紹暖心故事　行內少有「母女檔」機械操作員

為推廣香港建造業以吸引人才加入，香港建造業夥拍無綫電視，製作「看『建』未來」電視節目，介紹建造業的多元化工作及晉升階梯。節目一連5集，介紹5個人物小故事。其中第一集為「咪睇小女人」，訴說一對母女的創舉。興姐與阿姍是建造業內較為少有的女性機械操作員，更是鮮有的「母女檔」，可謂真正「傳承」的典範，二人身體力行，突破大眾對建造業以男性主導工地工作的固定型象。

而第二集「有苦功，先有手藝」講解了兩師徒做好泥水的故事，泥水大工師傅張銘森和徒弟張德興分享做水泥工作的點滴，展現建造工作要做到成為工藝，與時興學拉花、做皮革一樣，易學難精，須下苦功。二人在言談間提及兩代工地環境及前景的變化，兩師徒的對話印證「境變情不變」。

節目的特色是透過真人真事，由現職建造業者現身說法，介紹建造業的工作。5集內容將圍繞匠人精神、女性力量、青年發展、就業前景、先進科技、工地安全、團隊合作等主題， 真實呈現建造工作的情況和感受，讓年青一代有更多資訊選擇未來發展前景。